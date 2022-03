Tên cướp cửa hàng ở Hà Nội lấy 20 triệu đồng đi chữa vết thương, thuê taxi chạy trốn

Sau khi cướp được 20 triệu đồng, đối tượng Nam dùng tiền chữa trị vết thương, trả nợ và thuê taxi từ Hà Nội đi Bắc Kạn để gặp một người quen trong tù.

Chiều 14/3, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết cơ quan công an đã bắt được đối tượng Triệu Kim Nam (24 tuổi, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) là nghi phạm gây ra vụ cướp trên địa bàn.

Đối tượng Nam đã bị cơ quan công an bắt giữ.

“Sau khi gây ra vụ cướp trên địa bàn, đối tượng Nam lẩn trốn nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an quận phối hợp với Công an tỉnh Bắc Kạn đã bắt được đối tượng.

Cơ quan Công an tỉnh Bắc Kạn đã bàn giao Triệu Kim Nam cho Công an quận Bắc Từ Liêm để điều tra về hành vi cướp tài sản”, vị lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm thông tin thêm.

Trước đó, vào ngày 12/3, Nam tiếp cận một cửa hàng kinh doanh thiết bị vệ sinh ở quận Bắc Từ Liêm. Tại hiện trường, đối tượng này giằng co, vật lộn với nữ quản lý cửa hàng.

Quá trình gây án, Nam dùng hung khí đâm trọng thương đối phương và bị nạn nhân chống trả bằng dao. Sau khi cướp được 20 triệu đồng, nghi phạm bỏ đi chữa trị vết thương và trả nợ.

Xác định hướng Nam di chuyển, Công an quận Bắc Từ Liêm đề nghị các đơn vị chức năng tỉnh Bắc Kạn phối hợp truy bắt.

Chiều 13/3, lực lượng chức năng bắt giữ Nam khi nghi phạm đi taxi từ Hà Nội đến thị trấn Nà Phặc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, để gặp một người bạn quen trong tù.

Công an thu giữ trên người Nam gần 2 triệu đồng là vật chứng của vụ án và một số tài sản khác.

Tiến Dũng