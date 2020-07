Tàu kéo bốc cháy ngùn ngụt, 4 người thoát chết ở TPHCM

Sáng 11/7, một chiếc tàu kéo theo sà lan chở cát di chuyển trên sông Lòng Tàu, TPHCM bốc cháy dữ dội, rất may 4 người trên tàu kịp thoát hiểm.

Thiếu tá Bao Minh Tiến, Chính trị viên Đồn biên phòng Thạnh An, Bộ đội biên phòng TPHCM cho hay, vụ việc xảy ra rạng sáng hôm nay. Đây là tàu kéo do ông Nguyễn Thanh Tòng, ngụ xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An làm thuyền trưởng. Tàu kéo theo sà lan chở khoảng 600m3 đá từ cảng Long Sơn , TP Vũng Tàu đi về tỉnh Tiền Giang.

Tàu kéo bốc cháy giữa sông.

Khi sà lan di chuyển đến cửa sông Lòng Tàu, huyện Cần Giờ, TPHCM thì phần tàu kéo bất ngờ bốc cháy. Trên cabin ngoài ông Tòng có 3 người khác, gồm: bà Trần Yến (vợ ông Tòng) cùng 2 thuyền viên là Nguyễn Văn Suốt và Nguyễn Tấn Hải. Những người trên tàu mắc kẹt may mắn đã được tàu cá gần đó cứu sống đưa vào bờ.

Lực lượng chức năng đến hiện trường hỗ trợ.

Nhận tin, Đồn biên phòng Thạnh An đã điều động 2 tàu tuần tra ra hiện trường hỗ trợ. Đám cháy được dập tắt sau đó, tàu kéo cháy rụi, hư hỏng nặng. Hiện Cơ quan chức năng đã hoàn tất xử lý hiện trường và khoanh vùng tránh ảnh hưởng ô nhiễm môi trường.

