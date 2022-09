Tàu chở hơn 1.000 tấn dầu bị chìm ở Thái Bình đang được trục vớt ra sao?

Các đơn vị chức năng đang khẩn trương triển khai phương án bơm, hút dầu từ tàu Hà An 01 bị chìm sang tàu khác để tiến hành trục vớt.

Như Báo Giao thông đã thông tin, ngày 8/9, tàu Hà An 01, số đăng ký HP 5767, trọng tải 1.232 tấn, chở 1.077 tấn dầu D.O khi nằm neo, chờ thuỷ triều vào luồng cảng Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã bị mưa dông, sóng to, gió lớn đánh nước tràn vào hầm mũi, khiến tàu mất hệ thống điện, không còn khả năng điều động.

Sau đó tàu Hà An 01 đã được tàu Tân Cảng 28 kéo vào khu vực gần phao số 0 chờ thủy triều để vào cảng. Tuy nhiên, đến khoảng 11h30 cùng ngày, tàu Hà An 01 bị chìm và có hiện tượng tràn dầu ra biển.

Đến sáng 10/9, tàu Hà An 01 đã nổi, các đơn vị chức năng liên quan đang triển khai phương án bơm, hút dầu sang tàu khác để tiến hành trục vớt tàu

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải Thái Bình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương cứu nạn các thuyền viên và triển khai ứng cứu, giảm thiểu đến mức thấp nhất dầu tràn ra môi trường.

Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thái Bình đã điều động 1 tàu 1100 CV, 1 xuồng 520 CV cùng 20 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường triển khai ứng cứu.

Cảng vụ Hàng hải Thái Bình đã huy động 6 phương tiện hoạt động quanh khu vực tàu bị nạn và 10 cán bộ xuống hiện trường để phối hợp ứng cứu, hướng dẫn thuyền viên khóa các van dầu nhiên liệu, hầm hàng.

UBND tỉnh Thái Bình đã đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ tổ chức cứu nạn tàu Hà An 01 và chỉ đạo các đơn vị liên quan về việc tuần tra, bảo đảm an ninh khu vực tàu Hà An 01 bị chìm...

Các đơn vị chức năng liên quan của tỉnh Thái Bình đã cứu hộ thành công 6 thuyền viên, 1 giám định viên của tàu. Lực lượng Biên phòng Thái Bình đã chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH đầu tư thương mại và vận tải Hà An (chủ tàu), Cảng vụ Hàng hải đưa phương tiện ra khu vực tàu bị nạn để cảnh giới, cảnh báo và thuê thợ lặn kiểm tra tình trạng thực tế của tàu.

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo các đơn vị chức năng điều động lực lượng của Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Bắc điều động 7 cán bộ với 500m phao quây dầu, thiết bị bơm hút dầu xuống hiện trường cứu hộ, cứu nạn, đánh giá hiện tại không xảy ra hiện tượng dầu loang và tràn dầu.

Chủ tàu đã liên hệ với Công ty TNHH trục vớt, tìm kiếm cựu hộ biển Anh Phát (Quảng Ninh) để trục vớt tàu.

Ngay sau khi phương án trục vớt được phê duyệt lúc 18h ngày 9/9/2022, các đơn vị liên quan đã triển khai phương án bơm, hút dầu sang tàu khác.

Đến sáng 10/9, tàu Hà An 01 đã nổi lên, phương án bơm, hút dầu sang tàu khác tiếp tục được triển khai để trục vớt tàu.

Theo www.baogiaothong.vn