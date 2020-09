Tạm giữ hình sự nam thanh niên vung gậy đập xe sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Nguyễn Mỹ Anh (17 tuổi) – người cầm gậy đuổi đánh và đập phá xe máy của người khác trên đường Trường Chinh (Hà Nội) trưa 24/9 đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.

Sáng 26/9, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết cơ quan công an chưa khởi tố vụ án và chưa khởi tố bị can đối với Nguyễn Mỹ Anh (SN 2003, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) mà mới tạm giữ hình sự, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.

Đối tượng Nguyễn Mỹ Anh tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ điều tra của cơ quan công an, vào khoảng 12h ngày 24/9, ở đường Trường Chinh (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra va chạm giao thông giữa xe máy của chị N đang mang bầu (trú tại quận Đống Đa) và xe máy của 2 thanh niên, khiến chị N ngã ra đường.

Sau khi xảy ra tai nạn, nhóm thanh niên này bỏ đi thì bị một số người dân chứng kiến sự việc chặn lại, yêu cầu chờ người thân của chị N đến giải quyết.

Thay vì chờ đợi, nhóm thanh niên này đã gọi 2 thanh niên khác đến để hành hung và đập phá xe máy của người dân can ngăn.

Nguyễn Mỹ Anh cầm gậy đập phá xe của người can thiệp, yêu cầu đối tượng chờ người nhà của thai phụ tới giải quyết sự việc.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an quận Thanh Xuân đã khẩn trương xác minh và triệu tập 4 đối tượng để làm rõ vụ việc.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, Công an đã làm rõ đối tượng hành hung và đập phá tài sản của người dân là Nguyễn Mỹ Anh, sinh năm 2003, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Sông Yên