Tạm giam 7 đối tượng cướp xe máy của người bán vé số

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa (Long An) vừa khám phá thành công chuyên án cướp tài sản, khởi tố 7 đối tượng về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng cướp tài sản. (Ảnh: Báo Long An)

Ngày 30/10/2021, nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Lùng (SN 1959, ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa), trong lúc đi bán vé số thì bị 8 đối tượng đi trên 4 xe môtô chặn lại đánh và dùng chìa khóa xe đâm gây thương tích. Sau đó, nhóm thanh niên cướp chiếc môtô, trị giá khoảng 15 triệu đồng của bà Lùng.

Từ tin báo nạn nhân, Công an huyện Thủ Thừa xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh, làm rõ. Ban chuyên án tập trung lực lượng truy xét, khám phá thành công chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng gây án đang lẩn trốn tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và 1 đối tượng đến cơ quan Công an đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi cướp tài sản đối với 7 đối tượng: Nguyễn Văn Hoài (SN 1997, ấp Thạnh Mỹ C, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang); Nguyễn Văn Cảnh (SN: 1998, ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Văn Gấu (SN: 1999, ấp Đông Cơ, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Sóc Trăng); Phan Vũ Linh (SN: 1998, ấp Phước Bình, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng); Nguyễn Huỳnh Trung Nghĩa (SN: 2000, ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); Đinh Hoàng Thảo (SN 2003, ấp Tân An, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) và Trần Văn Vương (SN 2001, thôn 9, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).

Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã khen thưởng đột xuất và thưởng nóng 5 triệu đồng cho tập thể Ban chuyên án Công an huyện Thủ Thừa đã có thành tích trong khám phá chuyên án “Cướp tài sản” nêu trên.

Theo cand.com.vn