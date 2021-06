tạm giam 3 đối tượng đưa 6 người trung quốc xuất cảnh trái phép

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam 3 đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép.

Đối tượng Dương Thành Phẩm cùng các đối tượng khác đã bị bắt tạm giam.

Chiều 12/6, Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Đoàn Lê Trung (48 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM), Trần Thanh Minh (28 tuổi, ngụ ấp 1, xã Thạnh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và Dương Thành Phẩm (32 tuổi, ngụ ấp Hưng Quới 1, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo kết quả điều tra, khoảng 13h30 ngày 20/3, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh kiểm tra một khách sạn trên địa bàn thị trấn Đức Hòa (huyện Đức Hòa) phát hiện 6 người Trung Quốc đang lưu trú.

Qua làm việc với các đối tượng, cơ quan công an nhận thấy có dấu hiệu một đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép nên tiến hành điều tra làm rõ. Sau khi có đầy đủ thông tin, chứng cứ công an đã triệu tập 3 đối tượng Trung, Minh, Phẩm để làm việc.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng thành khẩn khai nhận hành vi tổ chức cho nhóm người Trung Quốc trên xuất cảnh qua biên giới Campuchia. Cơ quan ANĐT đã quyết định khởi tố vụ án theo thẩm quyền.

Theo baogiaothong.vn