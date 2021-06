Tại sao các website cá độ vẫn tồn tại sau khi bị xóa tên miền?

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó cục trưởng Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05 - Bộ Công an), cho biết trong thời gian diễn ra các giải đấu bóng đá lớn, nhiều trang cá độ được quảng cáo rầm rộ, thu hút lượng lớn người chơi bằng hình thức tín chấp và thế chấp.

“Nhiều trang web cá độ bóng đá từng bị triệt phá nhưng có tình trạng hoạt động trở lại. Nguyên nhân do những trang web này có máy chủ đặt ở nước ngoài”, vị thiếu tướng nói.

Hơn 30 nhà cái đặt máy chủ nước ngoài

Theo Cục A05, hiện nay, tại Việt Nam có khoảng trên 30 nhà cái quốc tế lớn tổ chức cá cược, đánh bạc trên mạng như: M88, bong88, 3in1bet, Sbobet, W88, 188bet, dafabet, 10Bet, Bet365, Fun88… Các nhà cái này được cấp phép tại một số nước Philippines, Malaysia... Mỗi nhà cái lớn thiết lập hàng trăm website, máy chủ đặt tại nhiều nước khác nhau.

Để có thể hoạt động tại Việt Nam, nhiều công dân trong nước câu kết với người nước ngoài hình thành các đường dây cá độ có mạng lưới chân rết ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, bí mật.

Trong khoảng thời gian các giải bóng đá quốc tế diễn ra, các trang cá độ được quảng cáo rầm rộ, dễ dàng đặt cược và chuyển tiền, ẩn giấu qua các điểm thưởng, tiền ảo, thu hút được lượng lớn người chơi. Số lượng thành viên trên mỗi trang mạng lên tới hàng chục nghìn người, được phân quyền và bảo mật chặt chẽ.

Trong năm 2020 và nửa đầu năm 2021, Cục an ninh mạng phối hợp với các đơn vị chức năng đã ngăn chặn hơn 1.500 trang web, gần 500 trò chơi trực tuyến có tính chất cờ bạc, 335 trang fanpage hoạt động quảng cáo, hướng dẫn, lôi kéo người dân tham gia. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã yêu cầu Google, Apple gỡ bỏ 184 trò chơi nhạy cảm, vi phạm bản quyền; thu hồi nhiều tên miền cấp quốc gia tổ chức đánh bạc trực tuyến và quảng cáo cờ bạc.

Tuy nhiên, không dễ để chặn hoàn toàn các trang web cá độ. “Một số domain, tên miền từng bị A05 ngăn chặn, xóa nhưng do tên miền được đăng ký ở nước ngoài nên các đối tượng tổ chức vẫn có thể lấy lại tên miền đó và tăng hiệu quả truy cập, giao dịch”, thiếu tướng Mạnh cho biết.

Một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng các web vẫn tồn tại trên không gian mạng là sự tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó cục trưởng Cục an minh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Ảnh: Hoàng Lam.

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, các website tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá tại Việt Nam được phân chia theo 2 hình thức. Trước tiên là cá độ theo hình thức tín chấp. Người tham gia đánh bạc không thể trực tiếp đăng ký tài khoản tham gia cá cược mà phải liên hệ với người quản lý cấp đại lý để được cấp tài khoản. Đại lý cấp trên sẽ chia điểm cho đại lý cấp dưới trước khi cấp cho người chơi.

Các đại lý có thể vừa tổ chức cá độ, vừa trực tiếp cá cược. Người chơi phải có quan hệ quen biết hoặc được người có uy tín giới thiệu mới được cấp tài khoản mà không cần phải trả tiền trước. Sau một ngày hoặc một tuần, người chơi đến các điểm thanh toán tiền thắng thua. Việt Nam đang có khoảng hơn chục nhà cái tổ chức đánh bạc tín chấp dưới dạng cá cược thể thao, lô đề, xóc đĩa qua mạng.

Hình thức thứ hai là đánh bạc thế chấp. Với hình thức này, nhà cái ở nước ngoài sẽ trực tiếp kiểm soát toàn bộ hoạt động cá cược của các tài khoản do người chơi lập ra. Những người tham gia cá độ sau khi đã đăng ký, tạo tài khoản trên website phải nạp tiền vào tài khoản ngân hàng. Số tiền nạp vào tài khoản sẽ quy thành điểm (tiền ảo) để người chơi cá cược trực tiếp với chủ website.

Hợp tác quốc tế để phá án

Lãnh đạo Cục A05 cho biết để lôi kéo người tham gia cá độ, các website tung ra nhiều chương trình khuyến mãi cho người chơi mới như nhân đôi số tiền nạp lần đầu, tặng tiền cho khách hàng sử dụng hình thức nạp tiền USDT (tiền ảo)…

Tuy nhiên, người chơi không thể rút ngay số tiền được tặng mà bắt buộc phải nạp tiền để tham gia đặt cược. Khi mức tiền tham gia đặt cược đạt tới mức quy định của nhà cái, người chơi mới có thể đặt lệnh rút tiền về tài khoản.

Cá cược là vi phạm pháp luật nên số tiền người chơi thu về đều là phạm pháp. Lãnh đạo Cục A05 cho biết tùy theo mức độ vi phạm, người tổ chức cá độ và cá độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Phó cục trưởng Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, thời gian gần đây, đơn vị thường xuyên phối hợp với các đơn vị, địa phương đấu tranh với các đường dây tổ chức cá độ bóng đá.

Việc tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội sử dụng công nghệ cao nói chung và tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng nói riêng, nhất là trong công tác chia sẻ thông tin để phối hợp xác minh, thu thập tài liệu, chứng để triệt phá các đường dây, trang web cá cược trái phép cũng được Cục A05 chú trọng.

Ngoài ra, đơn vị cũng xác lập hàng loạt chuyên án đấu tranh với hoạt động tổ chức đánh bạc trên không gian mạng và chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho công an các địa phương trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này.

Để nâng tính răn đe trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, Cục A05 đã tham mưu đề xuất xây dựng, sửa đổi Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP, hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999 về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa, cá độ bóng đá là một hình thức đánh bạc. Nếu số tiền cá độ dưới mức 5 triệu đồng mà người vi phạm chưa từng bị xử phạt hành chính, hoặc chưa từng bị kết án về tội Đánh bạc hoặc Tổ chức đánh bạc, thì người cá độ bị phạt hành chính 1-2 triệu đồng theo quy định tại Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Còn trong trường hợp số tiền cá độ từ 5 triệu đồng trở lên hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng người vi phạm từng bị xử phạt hành chính hoặc từng bị kết án về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc, người cá độ sẽ bị xử lý hình sự về tội Đánh bạc theo Điều 321 Bộ luật hình sự 2015. Mức án cao nhất đối với tội danh này là 7 năm tù.

Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa truy bắt thành công 14 đối tượng ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá quy mô tới hàng nghìn tỷ đồng.