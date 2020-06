Chồng hút thuốc cạnh can xăng, vợ bị lửa thiêu tử vong

Nghỉ trưa ở lán trại và hút thuốc cạnh can xăng, ngọn lửa bất ngờ bùng phát khiến 2 vợ chồng (ở Nghệ An) bị bỏng nặng. Sau 3 ngày cấp cứu tại một bệnh viện ở Hà Nội, người vợ đã tử vong.

Lán trại nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Ngày 29/6, ông Lô Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 2 vợ chồng bị bỏng nặng, người vợ đã tử vong sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, vào trưa 24/6, bà Học Thị T. (trú tại bản Huồi Pủng, xã Hữu Khuông) cùng chồng vào lán trại làm ăn, chăn nuôi và canh rừng. Khi đi có mang theo một can xăng nhỏ.

Trong lúc nghỉ trưa tại đây, chồng bà T. có hút thuốc và ném tàn xuống sàn nhà. Đúng lúc này, can xăng để cạnh đó bị đổ, ngọn lửa bùng phát gây nên vụ hỏa hoạn.

Người chồng bị bỏng nhẹ hơn nên vẫn đưa bà T. xuống suối để nhúng vào nước hạ nhiệt. Sau đó bà T. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.

“Sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội, bà T. đã tử vong do bị thương quá nặng. Trong ngày hôm qua (28/6) gia đình đã tổ chức mai táng cho bà T. theo phong tục của địa phương”, ông Chiến cho biết thêm.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Tương Dương đã đến hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

