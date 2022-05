Tạm giữ thanh niên làm 'chuyện người lớn' với bạn gái nhí

Từ trình báo của gia đình bé gái, cảnh sát xác định nam thanh niên đã 5 lần làm “chuyện người lớn” với người yêu nhí.

Sáng 26/5, Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Viết Ch. (SN 1998, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Đối tượng Nguyễn Viết Ch.

Ngày 23/5, chị N. (trú xã Cẩm Hà, TP Hội An) trình báo cơ quan công an về việc con gái chị sinh năm 2007 bỏ nhà đi từ ngày 21/5 và đến ở trọ cùng một thanh niên ở khối Thanh Chiêm, phường Thanh Hà, TP Hội An.

Vào cuộc xác minh, Công an phường Thanh Hà xác định bé gái đang ở tại phòng trọ trên với Nguyễn Viết Ch.

Qua làm việc, Ch. khai nhận từ ngày 21/5 đến 23/5 đã 5 lần giao cấu với bé gái này.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hội An đang tạm giữ hình sự đối với Ch. để tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Hồ Ca