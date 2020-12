Đang ăn cơm tối, cả gia đình 'dính' nhiều dị vật kim loại sau tiếng nổ lớn

Chị Đinh Thị Bel và anh Đinh Be điều trị tại bệnh viện.

Ba nạn nhân gồm 2 vợ chồng anh Đinh Be (SN 2003) và chị Đinh Thị Bel (SN 1993), con trai là cháu Đinh Liết (1 tháng tuổi), cùng trú tại xã Đắk Kơ Ning, huyện Kông Chro.

Tại bệnh viện, anh Be và chị Bel bị nhiều vết thương nghi là súng bắn vì các nạn nhân đều có hàng chục dị vật là kim loại trên cơ thể. Cháu Liết bị dị vật bay vào mắt và sọ não. Hiện cháu Liết đang trong tình trang mê man và nguy hiểm tới tính mạng.

Anh Be nhập viện với nhiều vết thương và dị vật kim loại trên cơ thể.

Theo anh Be, vào khoảng 19 giờ ngày 19/12, gia đình anh ngồi ăn cơm trước cửa chòi rẫy tại làng Tờ Cắt, xã Đắk Kơ Ning thì nghe 1 tiếng nổ lớn, sau đó anh và vợ con đều bị chảy nhiều máu. Do ở trong rẫy xa nên tới ngày 20/12 cả gia đình anh Be mới tới được Trung tâm Y tế huyện Kong Chro để thăm khám, điều trị.

Hiện Công an huyện Kông Chro đang khẩn trương xác minh vụ việc.

Hải Dương