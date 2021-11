Sau tiếng la thất thanh, cô gái bị đâm gục trong nhà trọ ở Bình Dương

Nghe tiếng la hét của cô gái phát ra từ phòng trọ, người dân chạy đến xem thì phát hiện cô gái bị đâm gục. Nghi phạm gây ra vụ việc đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: CAND)

Tối 8/11, người dân nghe tiếng cãi vã phát của một đôi nam nữ ra từ phòng trọ của cô gái tạm trú ở khu dân cư Việt-Sing thuộc phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương.

Sau tiếng la hét thất thanh của cô gái, người dân xung quanh chạy đến kiểm tra thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, cô gái trẻ nằm gục trên vũng máu, liền lập tức báo tin tới lực lượng chức năng.

Khi phát hiện vụ việc, họ còn nhìn thấy một thanh niên bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng. (Ảnh: Zing)

Cùng thời điểm này, một thanh niên tên N. (SN 1992; quê Đồng Tháp) đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận mình đã giết chết cô gái.

Theo lời khai của N thì y là người yêu của nạn nhân, trong lúc nóng giận thiếu kiềm chế đã dùng dao gây ra án mạng.

Đến khuya 8/11, Công an TP Thuận An vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm để điều tra, làm rõ vụ án mạng.

PV (tổng hợp)