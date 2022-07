Sau gần 10 năm 'đắp chiếu', khu xử lý nước thải tập trung đầy tai tiếng ở TP Buôn Ma Thuột sắp tiếp tục thi công

UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang xin điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Khu xử lý nước thải tập trung tại Cụm công nghiệp Tân An 1 và 2 (phường Tân An) để tiếp tục triển khai dự án.

Sáng 22/7, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết, Khu xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Tân An 1 và 2 sẽ được đưa vào sử dụng trước 30/6/2023 sau thời gian dài thi công dở dang.

Khu xử lý nước thải tập trung đầy tai tiếng ở TP Buôn Ma Thuột được tiếp tục thi công trong thời gian tới

Theo vị lãnh đạo này thì hiện UBND TP Buôn Ma Thuột đang trình cấp có thẩm quyền xin điều chỉnh vốn từ 37 tỉ đồng lên hơn 40 tỉ đồng để nhanh chóng triển khai dự án. Vốn điều chỉnh này sẽ lấy từ ngân sách thành phố Buôn Ma Thuột.

"Hiện tại, khu xử lý nước thải đang bị bỏ dở dang gần 10 năm và bị xuống cấp nên sắp tới trong quá trình thi công nếu hạng mục nào dùng được sẽ tận dụng còn lại phải lấy từ công nghệ hiện nay", vị lãnh đạo TP Buôn Ma Thuột cho hay.

Khu xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Tân An 1 và 2 (phường Tân An) có tổng mức đầu tư hơn 37 tỉ đồng. Dự án được triển khai từ năm 2012 nhưng đến 2014 thì ngừng thi công.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý Khu tiểu thủ công nghiệp Tân An, đơn vị trúng thầu thi công gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị trị giá hơn 31 tỉ đồng là liên doanh giữa Công ty TNHH xây dựng Tiến Thịnh và Công ty Cổ phần cơ khí Hà Giang Phước Tường.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án vào các năm 2012 và 2013, gói thầu này đã được chủ đầu tư thanh toán 3 đợt với 16 tỉ đồng.

Khu nhà điều hành hoang tàn

Đến năm 2016, UBND TP Buôn Ma Thuột kiểm tra dự án và khẳng định: Công tác nghiệm thu thanh toán phần máy và thiết bị công nghệ khi chưa xây dựng xong là chưa hợp lý về trình tự thi công, lập hồ sơ thanh toán "khống" phần máy, thiết bị trị giá hơn 9,5 tỉ đồng (thanh toán đợt 1).

Sau đó cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và đến tháng 9/2016, Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố vụ án hình sự về sai phạm tại dự án trên.

Tuy nhiên sau đó Công an tỉnh Đắk Lắk lại ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án vì xác định “không đủ yếu tố cấu thành tội phạm”.

Đến năm 2020, vụ án về sai phạm tại dự án Khu xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Tân An 1 và 2 được Công an tỉnh Đắk Lắk phục hồi điều tra.

Một khu lán bị rỉ sét hư hỏng nặng

Đến tháng 4/2021, công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” tại dự án xử lý nước thải tập trung này.

Song song với việc khởi tố vụ án, cơ quan công an cũng đã bắt tạm giam đối vớ ông Nguyễn Minh Tiến – GĐ Công ty TNHH xây dựng Tiến Thịnh và khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phan Xuân Mạo, nguyên GĐ Ban Quản lý Khu tiểu thủ công nghiệp Tân An.

Kết quả điều tra cho thấy số tiền chủ đầu tư đã thanh toán khống cho đơn vị thi công đến thời điểm ông Mão và ông Tiến bị bắt là hơn 7,9 tỉ đồng.

Liên quan đến kết quả xử lý sai phạm của cán bộ tại dự án này vị lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột thông tin thêm, mới đây Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt ông Nguyễn Minh Tiến – GĐ Công ty TNHH xây dựng Tiến Thịnh 15 năm tù và ông Phan Xuân Mạo, nguyên GĐ Ban Quản lý Khu tiểu thủ công nghiệp Tân An 12 năm tù.

