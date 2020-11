Người có mặt trong clip sạt lở rợn người kể lại giây phút kinh hoàng

UBND huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho biết lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở ở xã Trà Tân chiều 11/11.

Video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng vụ sạt lở ở Trà Tân. (Nguồn: H.T)

Thoát chết sau vụ sạt lở đất kinh hoàng ở xã Trà Tân chiều ngày 11/11, anh Lê Đình Minh (trú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) run run kể lại giây phút thoát chết trong gang tấc.

Chiều 11/11, anh cùng một nhóm gồm 7 người đang di chuyển từ huyện Phú Ninh lên huyện Nam Trà My. Khi đi trên Quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà Tân, gần thủy điện Sông Tranh 2 thì cả nhóm thấy điểm sạt lở.

Thời điểm trước khi xảy ra vụ sạt lở.

“Lúc chúng tôi đến thấy điểm sạt lở tương đối nhỏ nên mọi người dừng lại dùng tay dọn dẹp một số bụi rậm để tiếp tục di chuyển”, anh Minh thuật lại.

Tuy nhiên, đúng lúc này, anh Minh nghe tiếng hô lớn lạc giọng của một người đứng từ xa: "chạy, chạy, chạy đi…". Không hiểu chuyện gì xảy ra, anh Minh nhìn lên thì thấy một núi đất đá ầm ầm đổ xuống và mọi người tháo chạy.

Nghe tiếng la lớn, mọi người bỏ chạy tán loạn. (Ảnh cắt từ video)

"May mắn người đi đường từ xa đã nhìn thấy và hô to nên mọi người chạy thoát. Tôi nghe tiếng la lớn cũng vội bỏ chạy, lúc này đất đá cứ ào ào đổ xuống phía sau lưng. Khi chạy đến nơi an toàn thì xe máy cũng bị dất đá cuốn trôi theo", anh Minh bàng hoàng kể.

Cũng vừa thoát chết sau vụ sạt lở kinh hoàng, ông Huỳnh Ngọc Hưng (trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) vẫn chưa hết run rẩy khi nhớ lại cảnh đất đá cứ ầm ầm đổ xuống đẩy ông cùng hai người khác ra xa.

“Lúc sau, tôi cùng một người bò ra được từ lớp đất đá, người này bị gãy chân. Còn người kia bị đất đá đẩy xuống dưới rồi mất tích…", giọng run run, ông Hưng kể.

Một nạn nhân trong vụ sạt lở được đưa đến bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: H.T)

Tối 11/11, UBND huyện Bắc Trà My cho biết, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, trời tối và đang mưa rất lớn nên công tác tìm kiếm đang gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài ra, do Quốc lộ 40B có nhiều khu vực nguy cơ sạt lở nguy hiểm nên huyện đã đặt barie, ngăn các phương tiện lưu thông qua lại để đảm bảo an toàn cho người dân.

Như đã đưa tin, khoảng 15h chiều 11/11, có 9 người đi trên Quốc lộ 40B, khi đến đoạn qua thôn 4 (xã Trà Tân) thì bất ngờ gặp sạt lở núi. Nghe tiếng truy hô, có 8 người may mắn chạy thoát (3 trường hợp bị thương) và một người bị vùi lấp, mất tích.

