Vụ rừng Ea Sô bị 'tàn sát': Khởi tố, tạm giam Trạm trưởng Kiểm lâm nhận hối lộ

Đối tượng Hoàng Công Ý bị khởi tố, tạm giam.

Sáng nay (22/7), thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Ea Kar đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Công Ý (SN 1974, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 3, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô) về tội “Nhận hối lộ”.

Ngoài ra, VKSND huyện Ea Kar cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Mô Y Cum (SN 1984, trú tại xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) về tội “Đưa hối lộ”.

Trước đó, bị can này cũng đã bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Theo điều tra ban đầu, trong hai ngày 15/9/2020 và 19/11/2020, Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (BTTN Ea Sô) tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã tuần tra, truy quét các đối tượng xâm hại đến rừng tại các tiểu khu 623, 630 và vùng giáp ranh giữa khu BTTN Ea Sô với huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Đơn vị này đã phân công ông Hoàng Công Ý, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 3 làm Tổ trưởng tổ truy quét.

Tuy nhiên, lợi dụng việc được phân công làm tổ trưởng, 2 đợt truy quét ở tiểu khu 623, 630 và vùng giáp ranh giữa khu BTTN Ea Sô với huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, ông Ý đã thỏa thuận cho nhóm lâm tặc của Lê Mô Y Cum vào tiểu khu 618, 622 khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô khai thác gỗ Căm xe và nhận tổng số tiền 35 triệu đồng từ nhóm này.

Liên quan đến vụ án này, vào cuối tháng 4/2021, VKSND huyện Ea Kar đã phê chuẩn quyết định khởi tố 37 bị can (tất cả các bị can đều trú tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, quy định tại Điều 232 Bộ luật hình sự. Trong đó, lệnh bắt tạm giam 18 bị can, 19 bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như Infonet đã thông tin trước đó, vào ngày 14/11, Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô phát hiện vụ phá rừng lớn tại 2 tiểu khu 622 và 618. Đơn vị này đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt, tuy nhiên lâm tặc đã chạy thoát, để lại nhiều tang vật.

Tại hiện trường có 79 cây gỗ căm xe, 1 cây gáo vàng, 1 cây bằng lăng bị cắt hạ. Những cây gỗ này đều có đường kính từ 50cm trở lên, nhiều cây gỗ lâm tặc chưa kịp mang đi còn tươi nguyên.

Qua kiểm đếm có hơn 40m3 gỗ lâm tặc chưa kịp tẩu tán. Số gỗ nay đang được cơ quan chức năng canh giữ nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tổng số gỗ bị chặt hạ trong vụ án này có thể lên đến trên 100m3.

Hải Dương