Người mang rắn trong hành lý lên máy bay có phạm luật?

Đối tượng cầm đầu “nhóm áo cam” đánh người, đập phá quán ốc ở phường An Lạc A (quận Bình Tân, TP.HCM) đã bị Công an bắt giữ tối hôm qua, 8/6. Hiện Công an đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra các đối tượng liên quan.