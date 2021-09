Quảng Ninh: Bắt nhanh đối tượng cướp tài sản của người đi đường

Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Hân (SN 1979, trú quán tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) hiện tạm trú tại tại tổ 10, khu 5, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Phan Văn Hân bị lực lượng Công an TP Cẩm Phả bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà trọ.

Trước đó, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Cẩm Phả nhận được tin báo của chị Phạm Thị Thân (SN 1981) nhà ở phường Quang Hanh trình báo về việc của chị bị 01 đối tượng nam giới dùng một vật cứng đập vào đầu và cướp 01 túi xách tại đoạn đường vắng thuộc tổ 3, khu 3A, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tài sản bị cướp gồm: 01 điện thoại iphone 6, 01 bằng lái xe, 01 chùm chìa khóa, 100.000 đồng và một số giấy tờ khác.

Ngay sau khi nhận được tin báo Công an TP Cẩm Phả đã huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra.

Tuy nhiên, đối tượng che giấu đặc điểm nhận dạng của mình như đội mũ, đeo khẩu trang, mặt khác, đêm tối, đường vắng, không có nhân chứng, không có camera, đối tượng không để lại dấu vết phạm tội nên gây khó khăn cho công tác điều tra.

Với tinh thần quyết tâm cao, triển khai đồng loạt nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhiều tổ công tác đã tiến hành xác minh, truy tìm thủ phạm, đến 18h55 phút ngày 6/9, lực lượng Công an đã bắt giữ Hân tại nơi ở của đối tượng này.

Qua đấu tranh khai thác, Hân khai nhận, trước đó đối tượng này đã gây ra một số vụ trộm cắp và cướp giật trên địa bàn, tuy nhiên bị hại không trình báo với cơ quan Công an.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

