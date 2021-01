'Dẹp loạn' ở quán ăn, phát hiện 12 thanh niên dương tính với ma túy trong quán karaoke đối diện

Chiều 19/1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phát hiện 12 thanh niên dương tính với chất ma túy trong quán karaoke Thiên Đường.

Các đối tượng phê ma túy bị lập biên bản.

Khoảng 2h15 sáng nay, Trung tâm Cảnh sát 113 tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại quán nhậu Ớt Xanh trên đường Lý Thường Kiệt (phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) xảy ra vụ gây mất an ninh trật tự nên cử tổ công tác đến hiện trường, phối hợp cùng Công an phường giải quyết.

Đến khoảng 2h45 cùng ngày, sau khi giải quyết xong vụ việc trên, Cảnh sát 113 phát hiện quán karaoke Thiên Đường đối diện với quán nhậu Ớt Xanh tuy bên ngoài đóng cửa nhưng bên trong đang có khách hát karaoke với âm thanh rất lớn. Tổ công tác đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra đột xuất. Tại thời điểm kiểm tra có 10 nam, 6 nữ đang tụ tập hát karaoke tại 3 phòng của quán.

Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện, thu giữ tại hiện trường 4 đĩa sứ chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng có tổng trọng lượng 0,31g, nghi là ma túy đá (ketamine) và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Kết quả qua test nhanh cho thấy 10 nam, 2 nữ dương tính với chất ma túy. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao đối tượng, tang vật có liên quan cho Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Sơn Tùng