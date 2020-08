Quảng Nam: Yêu cầu xử lý hình sự các trường hợp khai báo y tế không trung thực

Quân đội phun hóa chất khử khuẩn tại phố cổ Hội An

Chiều 4/8, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định về việc khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời là tổ dân cư số 2, tổ dân phố Lãnh Thượng 2, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn - khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, với khoảng 60 hộ dân và 200 nhân khẩu. Thời gian phong tỏa trong vòng 14 ngày, kể từ 0h ngày 5/8.

Trước đó, Quảng Nam cũng đã yêu cầu khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời hhu dân cư Lưu Minh, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, với khoảng 96 hộ, 384 nhân khẩu; thôn Châu Lâu và một phần thôn Đông Đức (xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) với khoảng 420 hộ, 1.800 nhân khẩu.

Phong tỏa thôn Nam Hà (xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn) với khoảng 521 hộ, 2.004 nhân khẩu; tổ 1 và Chợ Lai Nghi (khối phố 7B, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn) với khoảng 400 hộ, 1.200 nhân khẩu; tổ 4 (thôn Giao Ái, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) với khoảng 42 hộ, 187 nhân khẩu.

TP Hội An cũng phong tỏa cách ly địa bàn trong vòng 14 ngày đối với khối phố Thịnh Mỹ (phường Cẩm An), khối phố An Hội (phường Minh An).

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam cũng có công văn về việc tăng cường triển khai quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện chỉ đạo địa phương tích cực giám sát chặt chẽ hơn nữa việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại từng khối phố, từng hộ gia đình.

Phối hợp với các lực lượng công an, y tế tập trung đẩy mạnh công tác đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng với tất cả các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh, không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện việc cấp phát thuốc điều trị các bệnh mạn tính với thời gian dài hơn, tối đa không quá 3 tháng cho tất cả các đối tượng.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin–Truyền thông (TT-TT), Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tất cả các trường hợp nhập cảnh trên các tuyến biên giới đường bộ, đường thủy, đường biển, các cảng hàng không, các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở.

Đồng thời kiểm tra nghiêm ngặt các cơ sở lưu trú, các khu vực, địa điểm tập trung đông người nước ngoài…

Xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú tiếp nhận người nhập cảnh trái phép, đặc biệt là các cá nhân, tổ chức, đường dây đưa người từ nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở TT-TT, Y tế, Công Thương xử lý nghiêm theo pháp luật, kể cả xử lý hình sự các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực, trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y tế, găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường.

Như đã đưa tin, sáng 4/8, Bộ Y tế ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19 ở Quảng Nam, nâng số bệnh nhân ở tỉnh này lên con số 44.

