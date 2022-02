Quảng Nam: Phát hiện 40 đối tượng phê ma túy trong quán karaoke

Kiểm tra quán karaoke lúc rạng sáng, cảnh sát phát hiện 44 người (cả nam vào nữ) đang hát karaoke, trong đó có 40 đối tượng dương tính với ma túy.

Các đối tượng dương tính với ma túy bị phát hiện cùng tang vật.

Sáng 14/2, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TP Tam Kỳ phát hiện 40 nam, nữ tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke New 86, phường An Sơn.

Khoảng 1h50 cùng ngày, cảnh sát tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke New 86 do Trương Công D. (SN 1988, trú phường An Sơn) làm chủ.

Tại 6 phòng, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 44 người (33 nam, 11 nữ) đang hát karaoke. Test nhanh xác định 40 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Kiểm tra tại các phòng, cảnh sát thu giữ 6 đĩa sứ chứa ma túy dạng ketamine. Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an cũng đã lập biên bản vi phạm đối với chủ cơ sở kinh doanh vì để xảy ra hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực do mình quản lý và hoạt động kinh doanh quá giờ quy định.

Hiện vụ việc đã được bàn giao Công an TP Tam Kỳ xử lý theo thẩm quyền.

Hồ Ca