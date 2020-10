Quảng Nam mưa lớn, 'rốn lũ' Đại Lộc ngập nặng, Hội An 'đóng cửa' phố đi bộ

3 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xuất hiện mưa lớn liên tục khiến nhiều nơi chìm trong biển nước, đặc biệt vùng “rốn lũ” huyện Đại Lộc bị ngập nặng, nhiều tuyến đường ở TP Hội An cũng chìm trong biển nước.

Từ ngày 6 đến 8/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ trên 260 đến 542mm.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 8/10, một số nơi ở huyện Đại Lộc như thị trấn Ái Nghĩa, các xã: Đại An, Đại Hòa, Đại Cường, Đại Nghĩa, Đại Hưng... nước sông Vu Gia dâng cao gây ngập lụt. Nhiều tuyến đường ở đây đã bị nước lũ chia cắt.

Trước đó, vào đêm 7/10, người dân đã chủ động dọn đồ đạc lên cao để tránh lũ.

Chính quyền xã Đại Hiệp dựng barie ngăn phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn cho người dân

Bà Nguyễn Thị Thu (xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) cho biết, sáng nay nước sông dâng cao đã gây ngập một số nơi ở xã. Đoạn đường từ xã Đại Hòa đi thị trấn Ái Nghĩa nước đã dâng cao nên người dân không thể đi lại. “Từ đêm qua, gia đình tôi đã đưa đồ đạc lên cao để tránh lũ, hi vọng nước sẽ rút trong những ngày tới”, bà Thu nói.

Trong khi đó, từ sáng sớm nay, chính quyền xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc) cũng tiến hành dựng barie trên đường ĐT609, ngăn phương tiện lưu thông từ xã này lên thị trấn Ái Nghĩa do nước dâng cao, chảy xiết.

Một số nơi ở thị trấn Ái Nghĩa bị ngập lụt.

Nhiều nơi ở huyện Đại Lộc chìm trong biển nước.

Nhiều đoạn đường bị chia cắt do nước lũ.

Ông Hồ Ngọc Mẫn (Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc) cho hay, hiện mực nước sông Vu Gia ở thị trấn Ái Nghĩa hơn 9,10m (trên mức báo động 3) nên một số tuyến đường quan trọng ở địa phương bị ngập lụt, chia cắt.

"Huyện đã chỉ đạo các địa phương từ sáng sớm nay chốt chặn các tuyến đường ngập lũ, không cho người dân qua lại để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra", ông Mẫn nói thêm.

Trong khi đó, tại TP Hội An nước lũ đã tràn vào một số tuyến đường đi bộ trong phố cổ, thành phố này đang chuẩn bị di dời các hộ dân ở vùng trũng thấp.

Lực lượng chức năng địa phương đã tạm thời rào chắn không cho phương tiện lưu thông qua cầu An Hội. Cũng trong hôm nay, thành phố đã tạm dừng hoạt động phố đi bộ và bán vé tham quan phố cổ cho đến khi có thông báo mới.

Nước lũ cũng dâng cao tại TP Hội An.

Nhiều tuyến đường ở phố cổ chìm trong biển nước.

TP Hội An đã tạm dừng hoạt động phố đi bộ, không bán vé tham quan phố cổ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 8/10 đến hết ngày 10/10 các địa phương trong tỉnh Quảng Nam phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi trên 300mm.

Mức nwoscc trên một số sông ở Quảng Nam vẫn đang dâng cao.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở ở các huyện như: Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước và ngập úng tại TP Tam Kỳ, Hội An cùng các địa phương thấp trũng trên địa bàn tỉnh.

Sơn Tùng