Khởi tố thợ sơn nước đâm 2 bạn nhậu thương vong

Đối tượng Lê Văn Thông.

Chiều 7/9, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Thông (SN 1980, quê Quảng Ngãi) về hành vi giết người.

Thông chính là nghi phạm chém ông Huỳnh Văn T. (SN 1972, quê Cà Mau) tử vong tại chỗ và anh Phan Dương T. (SN 1994, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bị thương nặng, đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Chủ nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng cho biết, ông Huỳnh Văn T. và Thông làm cùng chỗ, ở cùng nhau nên khá thân thiết. Do ông T. quê ở tận Cà Mau ra Quảng Nam làm việc nên không có phương tiện đi lại, hằng ngày Thông hay chở ông đi làm. Sau một ngày làm việc, tối nào 2 người cũng ngồi nhậu với nhau, trước đây cũng chưa thấy xảy ra mâu thuẫn gì.

“Hôm xảy ra vụ án mạng là tối thứ 7, ông Văn T. nói ngày mai chủ nhật sẽ về quê, đồ đạc đã sắp xếp cả rồi, nào ngờ hôm đó lại xảy ra chuyện như vậy...”, chủ nhà trọ xót xa kể lại.

Như đã đưa tin, khoảng 18h chiều 29/8, nhóm 5 người làm nghề sơn nước đang thuê trọ ở thôn Sơn Viên (xã Duy Nghĩa) tổ chức ăn nhậu. Khoảng 20h30, giữa Thông và ông Huỳnh Văn T. xảy ra mâu thuẫn.

Đỉnh điểm, Thông cầm con dao dài khoảng 35cm chém nhiều nhát làm ông T. tử vong tại chỗ. Khi anh Phan Dương T. vào can ngăn cũng bị Thông đuổi đánh dẫn đến chấn thương sọ não cùng nhiều vết thương trên mặt.

Sau khi gây án, Thông bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt vào chiều 31/8 tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Sơn Tùng