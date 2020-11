Cướp giật tiền của người đàn ông khiếm thị, thanh niên 9x ở Quảng Nam bị khởi tố

Đối tượng Trương Đức Quốc.

Chiều 20/11, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, chuyển tạm giam đối với Trương Đức Quốc về hành vi cướp giật tài sản. Nạn nhân là ông Bùi Đình An (42 tuổi, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ), bị khiếm thị.

Hôm 16/11, ông An đi xe buýt từ huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) về đến đường Hùng Vương (TP Tam Kỳ) thì xuống xe. Lúc này, Quốc tiếp cận, dẫn ông An qua đường rồi bất ngờ giật lấy 600.000 đồng của nạn nhân bỏ chạy.

Vào cuộc xác minh, 4 ngày sau, cơ quan công an tình nghi Quốc liên quan đến vụ án nên mời về trụ sở điều tra. Tại đây, nam thanh niên đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và cho biết do nghiện ma túy nên đã làm liều.

Vụ án hiện đang được Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sơn Tùng