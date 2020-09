Quảng Nam: 'Giải vây' cho anh vợ, em rể đánh người nhập viện, thương tích 36%

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Huấn (SN 1996, trú xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) về tội giết người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thực nghiệm lại hiện trường vụ án.

Theo điều tra, khoảng 21h ngày 31/8, Đ.C.T. (SN 1989, trú xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn) đi qua quán bida đối diện nhà mình chơi. Thấy N.Đ.S. (SN 1990, trú xã Phước Ninh) đi vào quán, T. nhìn S. cười.

S. hỏi T. nhìn cái gì thì bị T. dùng ghế nhựa đánh vào lưng. S bỏ về khoảng 15 phút thì quay lại cùng với cây rựa trên tay đòi “xử” T.

Lúc này, giữa S. và anh em của T. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Trong cuộc giằng co, Nguyễn Hồng Huấn (em rể của T.) cầm cây sắt hình hộp chữ nhật dài khoảng 2m đánh vào đầu S. làm S. ngã xuống đường, bất tỉnh.

Sau khi gây án, Huấn nói người thân đưa S. đi cấp cứu rồi rời khỏi hiện trường. Đến chiều hôm sau (1/9), Huấn đến Công an huyện Nông Sơn đầu thú.

Do được đưa đến bệnh viện kịp thời nên S. đã qua cơn nguy kịch. Theo kết quả giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam ngày 8/9, thương tích vùng đầu của S. là 36%.

Sau khi thực nghiệm lại hiện trường, khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nông Sơn đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý theo thẩm quyền.

Sơn Tùng