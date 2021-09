Bắt quả tang 53 nam nữ 'phê' ma túy trong quán karaoke

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa kiểm tra, phát hiện hàng chục nam nữ tụ tập hát karaoke, sử dụng chất ma túy trong đêm mưa to gió lớn do ảnh hưởng của bão số 6.

Hơn 50 thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trong 4 phòng ở quán karaoke bị bắt quả tang.

Theo công an, khoảng 23h ngày 23/9, cảnh sát bất ngờ kiểm tra quán karaoke Luxury ở thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên) phát hiện 35 nam và 19 nữ đang tụ tập hát karaoke tại 4 phòng.

Tang vật thu giữ gồm 3 đĩa sứ có chứa chất bột màu trắng, một túi ni lông có tổng khối lượng 0,6g nghi là ma túy tổng hợp.

Tại phòng kho của quán, cảnh sát còn phát hiện và thu giữ 122 viên nén màu xanh nghi là ma túy tổng hợp.

Kết quả test nhanh cho thấy có 53/54 đối tượng dương tính với chất ma túy. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục điều tra, xử lý.

