Khách quốc tế đi xích lô vãn cảnh Hội An sau 2 năm 'đóng băng' vì Covid-19

Sau 2 năm 'đóng băng' vì dịch Covid-19, phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã đón đoàn khách đầu tiên đến tham quan.

Sáng 20/11, đoàn khách quốc tế đầu tiên theo chương trình hộ chiếu vắc xin đã bắt đầu lịch trình tham quan khu phố cổ Hội An.

Đây là 50 vị khách nằm trong số 129 du khách đầu tiên trở lại Quảng Nam sau 2 năm tạm ngừng các chuyến bay thương mại quốc tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đúng 9h, xuất phát từ Quảng trường Sông Hoài, hàng chục du khách quốc tế ngồi trên xích lô, di chuyển qua cầu An Hội và dừng chân tại khu vực vòng cung Chùa Cầu.

Tại sân khấu vòng cung Chùa Cầu, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Nam phối hợp với TP Hội An long trọng tổ chức buổi đón tiếp các vị khách.

Vợ chồng ông Gundlach và bà Lương Thị Nam cùng con nhỏ 1 tuổi (quốc tịch Mỹ) là 3 trong số 129 du khách quốc tế đầu tiên đến Quảng Nam trong đợt này. Bà Nam cho hay, bà là người gốc Hà Nội, lấy chồng và sang Mỹ định cư từ nhiều năm trước.

"Hai năm dịch bệnh hoành hành, gia đình tôi không thể thực hiện các chuyến du lịch, tham quan theo sở thích của mình. Ngay khi biết thông tin Việt Nam mở lại chuyến bay đón khách quốc tế, cả gia đình tôi đã đăng ký tham quan. Tôi và chồng đều ấn tượng với những di tích cổ và đặc biệt là sự mến khách của con người Hội An", bà Nam chia sẻ.

Sau khi tham dự chương trình tiếp đón tại vòng cung Chùa Cầu, đoàn khách chia thành 2 nhóm để tham quan phố cổ, xem chương trình biểu diễn nghệ thuật cổ truyền, tham quan Bảo tàng Văn hóa dân gian, nhà cổ Tấn Ký, di tích Chùa Cầu, Bảo tàng gốm sứ mậu dịch, Hội quán Phúc Kiến….

Theo dự kiến, đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Quảng Nam sẽ tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) trong ngày mai 21/11.

Được biết, để tổ chức các chuyến bay đón khách quốc tế đến Quảng Nam, trước đó UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị TP Đà Nẵng quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đón khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam theo chương trình thí điểm.

Cảng vụ Hàng không miền Trung chỉ đạo Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng tiếp nhận các chuyến bay, khách du lịch quốc tế nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, phân luồng hành khách, bàn giao cho các cơ quan, đơn vị đón hành khách đưa đến Quảng Nam, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và an ninh, an toàn cho khách du lịch tại sân bay; phối hợp, hướng dẫn thủ tục để phương tiện thuộc các đơn vị vận chuyển nêu trên đón khách du lịch quốc tế tại sân bay.

Sơn Tùng