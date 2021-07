Quảng Nam: Điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trong tư thế bị trói vào cây

Chiều 23/7, Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong trong tư thế bị trói ở phường Thanh Hà.

Hiện trường nơi phát hiện anh Th. tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h20 cùng ngày, người dân đi tập thể dục tá hỏa phát hiện anh Nguyễn Văn Th. (SN 1978, trú phường Thanh Hà) chết trong tư thế bị trói vào cây bàng phía trước nhà bằng dây thừng.

Sự việc ngay sau đó được trình báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an TP Hội An phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người liên quan.

Được biết, anh Th. bị bệnh tâm thần từ lâu, mỗi khi lên cơn thường có hành vi quậy phá, chửi bới người trong gia đình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sơn Tùng