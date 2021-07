Cháy nhà trong đêm, 2 vợ chồng tử vong

Sáng 31/7, lãnh đạo UBND xã Trà Nam (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn trong đêm làm 2 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 30/7, ngọn lửa bốc lên tại ngôi nhà của anh N.Q.C. (SN 1988, trú thôn 3, xã Trà Nam).

Do lửa bùng phát lúc đêm khuya lại gặp gió đang thổi mạnh nên công tác cứu hỏa tại chỗ hết sức khó khăn. Hậu quả, anh C. và vợ là chị L.T.T.S. (SN 1990) tử vong, toàn bộ nhà cửa và tài sản đều bị thiêu rụi.

Được biết, hai vợ chồng anh C. có một con nhỏ gần 5 tuổi. Tối hôm xảy ra hỏa hoạn, cháu đang ở nhà ông bà nội nên may mắn thoát nạn.

Theo thông tin hàng xóm chia sẻ, chị S là giáo viên mẫu giáo xã Trà Nam, còn a C. làm nghề buôn bán tạp hóa.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Nam Trà My phối hợp điều tra, làm rõ.

Cháy tiệm tạp hóa 2 vợ chồng tử vong ở Hải Phòng: Thi thể có nhiều vết đâm Tối ngày 26/7, Công an TP Hải Phòng đã thông tin về vụ cháy khiến hai vợ chồng chủ tiệm tạp hóa tại thôn An Bồ (xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) tử vong.

Sơn Tùng