Quảng Nam: Căn nhà 2 tầng chìm trong “biển lửa” lúc đêm khuya

Sáng 28/6, lãnh đạo UBND phường Tân Thạnh (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà hai tầng ở khối phố Mỹ Thạch Trung. Con số thiệt hại đang được thống kê.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h tối 27/6, người dân ở khối phố Mỹ Thạch Trung phát hiện tầng một ngôi nhà của ông Nguyễn Viết C. (60 tuổi) bất ngờ bốc cháy.

Người dân liền hô hoán gia chủ chạy thoát ra ngoài, đồng thời dập lửa tại chỗ song bất thành. Sự việc cũng được trình báo chính quyền địa phương.

Ngọn lửa bao trùm ngôi nhà hai tầng.

Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Nam đã điều động 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Hơn 30 phút sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Lãnh đạo phường Tân Thạnh cho hay, do tầng 1 nhà của ông C. chứa nhiều thiết bị điện nên có thể do bị chập điện dẫn đến vụ hỏa hoạn.

“Lúc xảy ra vụ cháy, tất cả mọi người trong ngôi nhà chạy thoát ra ngoài an toàn nên không có thương vong về người”, lãnh đạo phường Tân Thạnh nói thêm.

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy:

Hồ Ca