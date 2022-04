Quảng Nam: Bắt “bay lắc” trong quán karaoke, lòi ra thêm 2 kẻ buôn ma túy

Sáng 24/4, Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại karaoke Tường Nga, phường Tân An.