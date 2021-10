8 nam nữ 'mở tiệc' ma túy trong cơ sở mát xa, 3 đối tượng bị tạm giam

Sau thời gian điều tra, củng cố hồ sơ, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) vừa bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

3 đối tượng bị khởi tố.

Chiều 28/10, Công an huyện Thăng Bình cho biết, sau thời gian củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Công Chiến (SN 1993), Trần Văn Năm (SN 1994) và Nguyễn Thành Nam (SN 1995, cùng trú tại xã Bình Minh) để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, lúc 14h ngày 21/10, Công an huyện Thăng Bình tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở kinh doanh Nhà nghỉ - Xông hơi - Massage Victory thuộc xã Bình Minh do Chiến làm chủ.

Cảnh sát thu giữ trong phòng ở tầng 2 có 2 đĩa sứ chứa chất ma túy loại Ketamine, một bếp gas mini, một thẻ ATM cùng dụng cụ sử dụng ma túy.

Qua đấu tranh, Chiến thừa nhận đã tổ chức cho 3 nữ và 5 nam (trong đó có Chiến) sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh của mình.

Trong đó, Năm có nhiệm vụ bố trí, sắp xếp, điều hành việc sử dụng trái phép chất ma túy; còn Nam mua ma túy, điện thoại cho Chiến đặt phòng để sử dụng.

Hồ Ca