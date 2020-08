Quảng Bình: Tạm giữ 2 siêu xe có dấu hiệu nhập lậu

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển 2 chiếc siêu xe có dấu hiệu nhập lậu.

Chiếc siêu xe có dấu hiệu nhập lậu bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Chiều 6/8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Ngày 4/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Quảng Bình đón dừng, kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 29H-115.23, do ông Trương Thanh Bình (sinh năm 1968, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) điều khiển khi đang đi trên đường Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe 29H-115.23 đang vận chuyển 2 chiếc ô tô con mang nhãn hiệu: Merceder G53AM màu vàng, có biển kiểm soát 29A-51976 và xe ô tô con mang nhãn hiệu Lamborghini, màu xanh, mang biển kiểm soát 29U-3817. Cả hai phương tiện này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng tra cứu trên hệ thống đăng kiểm Việt Nam, không có dữ liệu về biển kiểm soát, số khung, số máy đối với 2 phương tiện này.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, 2 chiếc ô tô này có dấu hiệu nhập lậu nên đã lập biên bản và quyết định tạm giữ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà