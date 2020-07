Chi 90 tỷ ngân sách cải tạo đường, chưa xong đã nứt gãy chằng chịt

Hàng loạt vết nứt, gãy xảy ra tại tuyến đường nối từ đường 16 đến nhánh Đông đường Hồ Chí Minh, huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đang được cải tạo, nâng cấp.

Công trình Cải tạo, nâng cấp đường nối từ đường 16 đến nhánh Đông đường Hồ Chí Minh (gọi tắt công trình) do UBND huyện Lệ Thủy làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng. Công trình có nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội các vùng, thời gian thực hiện từ năm 2016-2020.

Công trình xây dựng gồm 2 tuyến với tổng chiều dài 6,92km; trong đó tuyến chính dài 4,8km đi qua các thôn Thạch Bàn, Văn Xá, Phú Hòa, và Tam Hương của xã Phú Thủy. Tuyến chính được thiết kế bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường 7m, lề đường mỗi bên rộng 1m. Mặt đường bê tông xi măng M300 dày 24cm...

Dù tuyến chính công trình chưa thi công xong nhưng mặt đường đã xuất hiện các điểm có dấu hiệu hư hỏng khiến người dân rất lo ngại về chất lượng công trình.

Có mặt tại con đường vừa mới thi công xong chưa lâu, phóng viên ghi nhận tình trạng xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, nhiều đoạn bị gãy ngang đường và bong tróc nham nhở; đặc biệt, đoạn đường trước Trường THCS Phú Thủy và trước UBND xã Phú Thủy chằng chịt vết nứt, gãy.

Những đoạn nứt, gãy được đơn vị thi công khắc phục bằng phương pháp quét một lớp xi măng nước và nhựa đường lên một cách rất sơ sài.

Nền đường có nhiều vết nứt, gãy ngang mặt bê tông; nhiều đường nứt trên mặt đường đã được đơn vị thi công khắc phục bằng cách quét một lớp xi măng nước và nhựa đường lên một cách rất sơ sài.

Bà P.H (trú tại thôn Phú Hòa, xã Phú Thủy), cho biết: “Đường mới thi công xong chưa lâu mà nứt nhiều rồi. Những đoạn nứt, gãy có mấy người xem và sửa lại bằng cách quét nhựa đường lên”.

Đoạn qua Trường THCS Phú Thủy (xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy) chằng chịt vết nứt, gãy bê tông mặt đường, được vá víu sơ sài.

Trao đổi với PV, ông Đặng Đại Hoan – Cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án các công trình công cộng và Phát triển quỹ đất huyện Lệ Thủy cho hay: “Công trình do Công ty Tiến Thành liên danh với Công ty Hoàng Huy Toàn thi công. Do thi công trong điều kiện thời tiết nắng nóng nên bê tông co ngót làm đường nứt là chuyện coi như có thể xảy ra. Tuy nhiên, công trình đang giai đoạn thi công, chưa nghiệm thu. Chúng tôi sẽ kiểm tra, chỉ đạo, khắc phục; có thể sẽ phải thay thế các tấm bê tông bị nứt, gãy nhiều”.

Ông Lê Văn Tân – Giám đốc Ban Quản lý các Công trình công cộng và Phát triển quỹ đất huyện Lệ Thủy thì khẳng định, sau khi nhận thông tin phản ánh, ông sẽ cho kiểm tra lại công trình và yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa những chỗ hư hỏng, chưa đạt yêu cầu kỹ thuật.

Nhiều đoạn mặt đường bị bong tróc nham nhở.

Thanh Hà