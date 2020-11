Quảng Bình: 8 người bị thương, 231 nhà tốc mái do bão số 13

Đoàn công tác UBND tỉnh Quảng Bình kiểm tra tình hình thiệt hại sau bão.

Chiều tối 15/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứa nạn tỉnh Quảng Bình cho biết do ảnh hưởng của bão số 13, khu vực tỉnh Quảng Bình có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm; ở phía bắc từ 50-100 mm, có nơi hơn 130mm.

Thống kê ban đầu tại Quảng Bình, bão số 13 đã làm 8 người bị thương, 231 nhà bị tốc mái, 3 tàu thuyền hư hỏng, kè Cảnh Dương bị sạt 40m...

Ngay sau khi cơn bão số 13 vừa đi qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Phong cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình sau bão.

Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả của bão.

Đoàn đã trực tiếp đến kiểm tra tại âu thuyền Cảng Gianh, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu chính quyền địa phương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phải kiểm đếm, rà soát, thống kê số tàu thuyền bị hư hỏng do bão gây ra, đồng thời không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của thời tiết để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Các đơn vị triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, dịch vụ hậu cần, vệ sinh môi trường; theo dõi chặt chẽ tình hình của thời tiết trước khi cho tàu thuyền ra khơi; tàu thuyền chuẩn bị ra khơi thì cần phải sắp xếp, hướng dẫn tàu thuyền ra vào trật tự, tránh gây va đập, hư hỏng...

Kiểm tra kè biển Lý Hòa, xã Hải Trạch được xây dựng nhằm chắn sóng, chống sạt lở bờ biển, đồng thời cũng là đường giao thông để mọi người lưu thông qua lại đã bị sạt lở một số đoạn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh Quảng Bình yêu cầu địa phương huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để sữa chữa lại những đoạn kè đã bị sạt lở, đồng thời nhanh chóng có phương án để xây dựng lại hệ thống kè biển này.

Theo baochinhphu.vn