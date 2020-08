Bắt quả tang 13 thanh niên dùng ma túy tập thể trong quán karaoke Hà Tĩnh

Chiều 8/8, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết vừa bắt quả tang 13 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại 1 quán karaoke trên địa bàn; trong đó có 12 đối tượng quê ở Nghệ An.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an huyện Nghi Xuân)

Theo đó, vào hồi 00h30 ngày 07/8/2020, tại phòng VIP 2, quán karaoke My Friend (thuộc TDP 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân), Công an huyện Nghi Xuân tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 13 đối tượng (8 nam, 5 nữ) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Kiểm tra danh tính, Công an xác định 12 đối tượng trú tại tỉnh Nghệ An gồm: Trần Công Kiên (SN 1971), Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1972), Dương Hoàng Giang (SN 1975), Nguyễn Văn Hùng (SN 1980), Trần Quốc Hưng (SN 1988), Đinh Thái Sơn (SN 1997), Hồ Minh Thoan (SN 1991), Nguyễn Văn Thịnh (SN 1994); Đặng Thị Liên (SN 1985), Nguyễn Thị Dung (SN 1991), Hồ Minh Phương Anh (SN 1995), Lê Hà Dung (SN 1997). Đối tượng còn lại là Hoàng Thị Hằng, SN 1993, trú tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 01 bộ sử dụng ma túy đá và nhiều tang vật liên quan.

Hiện Công an đang tiến hành lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Dương Cầm