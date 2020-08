Quận Bắc Từ Liêm giám sát 46 F2 của BN 714 tại nơi ở, tiếp tục rà soát những người tiếp xúc gần

Qua rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân BN714 (nhân viên điều hành xe buýt), Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) xác định trên địa bàn quận này có 4 trường hợp F1 và 46 trường hợp F2.

Liên quan đến việc xác định những người tiếp xúc gần với bệnh nhân B.Đ.T. (42 tuổi, trú tại 5/4 Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhân viên điều hành xe buýt nhiễm Covid-19 (bệnh nhân 714), Đại tá Lê Đức Hùng – Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết: "Sau khi nắm thông tin về trường hợp này, bắt đầu từ ngày 5/8, Công an quận đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp xác minh các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân 714, qua rà soát trên địa bàn quận có 4 trường hợp F1, đang được cách ly tập trung tại trường Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội.

46 trường hợp F2 có Quyết định cách ly tại nhà (số 5/4 Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), thời gian cách ly từ ngày 5/8 đến 18/8".

Lực lượng chức năng phong tỏa nơi ở của bệnh nhân 714, giám sát tại nhà 46 trường hợp F2.

Đại tá Lê Đức Hùng thông tin thêm: “Cùng với việc tổ chức cách ly, giám sát các trường hợp F2, Công an quận cũng bố trí lực lượng tiếp tục xác minh, rà soát các đối tượng, các quan hệ của bệnh nhân này.

Công an quận cũng đã giao cho Công an phường Phúc Diễn đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực nơi ở của bệnh nhân, giám sát các trường hợp có Quyết định cách ly tại nhà theo Quyết định cách ly của UBND quận và TP Hà Nội”.

Theo thông tin trên báo điện tử Gia đình và Xã hội, đến cuối giờ sáng 6/8, kết quả điều tra sơ bộ do CDC Hà Nội thông báo cho thấy, có ít nhất 64 người thuộc diện tiếp xúc gần với bệnh nhân 714. Trong đó, tại nơi làm việc (xí nghiệp xe buýt 10-10) có 20 người; tại quán karaoke ở Nam Từ Liêm, đã lấy mẫu 8/8 người; tại nhà và các khu vực liên quan khác lấy mẫu 9/9 người. 37 người này đã được chuyển đi cách ly tập trung.

Ngoài ra, tại quán ăn tại Cầu Giấy đã lấy mẫu 16/16 người; hiện tại đang liên hệ để chuyển cách ly tập trung. Với Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an (quận Nam Từ Liêm), có 11 người tiếp xúc gần bệnh nhân, nhà chức trách đã lấy mẫu 100% số này, hiện họ đang cách ly tại Bệnh viện.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm đã thực hiện lấy mẫu 20 người sống cùng tòa nhà với bệnh nhân và có tiền sử đi chung thang máy với bệnh nhân.

Với lịch trình đi lại và tiếp xúc phức tạp của bệnh nhân 714, Sở Y tế Hà Nội đề nghị người dân trên địa bàn nếu có tiếp xúc với bệnh nhân cần tiếp tục khai báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để được giám sát và theo dõi sức khỏe.

Tiến Anh

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.