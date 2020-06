Cuộc trốn chạy rồi bị bắt ly kỳ của sát thủ nghiện game Triệu Quân Sự

icon

Sáng 18/6, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết Công an quận Thanh Khê vừa phá thành công đường dây làm giả thẻ nhà báo, thẻ ngành công an cùng nhiều tài liệu, giấy tờ khác cực kỳ tinh vi.