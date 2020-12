Phóng viên nhiều lần bị ném chất bẩn vào nhà và ô tô

Sáng 2/12, một lãnh đạo Công an phường Đông Vệ cho biết đơn vị đã tiếp nhận được đơn trình báo vụ việc gia đình ông Nguyễn Thanh Tuấn bị kẻ gian ném chất bẩn vào nhà riêng. Công an phường này đang phối hợp với Công an TP Thanh Hóa tiến hành điều tra, làm rõ.

Camera ghi lại cảnh đối tượng vào nhà ném chất bẩn

Theo đơn trình báo gửi cơ quan chức năng ông Nguyễn Thanh Tuấn, PV Báo Người Lao Động thường trú tại Thanh Hóa trình bày sự việc gia đình ông bị kẻ gian đi xe máy, bịt khẩu trang đến ném chất bẩn (sơn, luyn, mắm tôm) vào nhà riêng tại địa chỉ Lô 16, mặt bằng 2125 tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) vào lúc 0h45’ ngày 24/11.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Tuấn đã trình báo sự việc đến Công an phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa. Tuy nhiên, đến khoảng 1h35’ ngày 1/12, gia đình ông Tuấn tiếp tục bị kẻ gian đi trên xe máy đến ném chất bẩn vào nhà lần thứ 2.

Cửa nhà bị ném luyn bẩn.

Sự việc chưa dừng lại ở đó. Sau khi gia đình ông Tuấn làm đơn gửi Công an phường Đông Vệ, Công an TP Thanh Hóa ghi nhận hiện trường thì rạng sáng nay (2/12, lại tiếp tục có một thanh niên đi xe máy đến ném chất bẩn vào nhà 2 lần khiến gia đình ông vô cùng hoang mang, lo lắng.

Vụ việc người lạ ném chất bẩn khiến chiếc ô tô của gia đình ông Tuấn để trước nhà bị hư hỏng, tường, trần nhà, cửa bị vấy bẩn...

Xe ô tô và cửa nhà dính nhiều chất bẩn.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, vợ ông là bà Nguyễn Thị Thùy hiện đang công tác tại Báo điện tử Dân Trí tại địa bàn Thanh Hóa, gia đình ông không có nợ nần, thù oán với ai. Ông Tuấn nghi ngờ sự việc lần này có liên quan đến việc hoạt động báo chí trên địa bàn.

Nam Trần