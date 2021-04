Phú Thọ: Khoanh vùng tìm kiếm 2 học sinh mất tích khi tắm sông Đà

Khu vực 2 học sinh xuống tắm sông và mất tích.

Chiều 16/4, trao đổi với PV Infonet, ông Đặng Xuân Tâm thông tin: “Lực lượng chức năng của huyện đã tiến hành khoanh vùng từ nơi các cháu xuống tắm và mất tích, bán kính tìm kiếm là 5km. Mặc dù trong suốt 2 ngày qua, các cơ quan chức năng rất nỗ lực, khẩn trương thực hiện các biện pháp tìm kiếm nhưng vẫn không thấy 2 nạn nhân”.

Như Infonet đã thông tin, vào khoảng 14h ngày 14/4, một nhóm gồm 8 học sinh trường THCS Đào Xá rủ nhau ra sông Đà (địa phận xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy) chơi.

Trong nhóm 8 cháu kể trên thì có 3 cháu xuống tắm, không may 2 cháu N.C.Đ. và N.T.Đ. (học sinh lớp 7) bị nước cuốn trôi, còn 1 cháu may mắn lên bờ an toàn.

Theo ông Đặng Xuân Tâm, ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Thanh Thủy đã chỉ đạo các lực lượng công an, chính quyền địa phương giăng điện, huy động thuyền tích cực tìm kiếm các nạn nhân.

Đến 15h ngày 16/4, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 2 học sinh mất tích.

Tân Trường