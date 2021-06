Phong tỏa trạm bê tông ở Hà Nội vi phạm lấn chiếm hành lang đê điều

Công an huyện Gia Lâm đã tổ chức lập hàng rào, khoá cứng khu vực trạm trộn bê tông vi phạm lấn chiếm hành lang đê điều và tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo vệ khu vực trên chống tình trạng tái lấn chiếm.

Chiều 2/6, Thượng tá Phạm Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Gia Lâm về việc xử lý nghiêm những vi phạm liên quan đến việc sử dụng đất của Công y cổ phần Trọng Phụng tại khu Vậu và bờ đâm song Lòng Bống (xã Đông Dư), Công an huyện đã tổ chức lập hàng rào an ninh, cắm chốt xử lý tại khu vực trên.

Theo đó, để đình chỉ tuyệt đối hoạt động trái phép của trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Trọng Phụng, Công an huyện Gia Lâm đã lập chốt bảo vệ, bố trí lực lượng kiểm soát các phương tiện ra vào khu đất, củng cố hồ sơ vi phạm, xây dựng kế hoạch, tổ chức giải tỏa các công trình vi phạm.

Cơ quan công an đến phong tỏa trạm trộn bê tông lấn chiếm đê điều.

Việc thực hiện bắt đầu từ ngày 25/5 và hoàn thành trước ngày 15/6. Vi phạm sử dụng đất của Công ty Cổ phần Trọng Phụng tại khu vực Vậu và bờ Đầm song Lòng Bống, xã Đông Dư đã được Công an huyện Gia Lâm cùng các đơn vị chức năng phát hiện và lập hồ sơ xử lý.

Ngoài một số công trình xây dựng nhà kho, nhà để xe, trụ sở điều hành, nhà tạm… công ty trên hoạt động trái với giấy phép đăng ký kinh doanh đất đã trình với các cơ quan chức năng trước đó.

Đặc biệt, Công ty cổ phần Trọng Phụng đã xây dựng 2 trạm trộn bê tông không phép trên tổng diện tích xây dựng vi phạm và sử dụng sai mục đích là 2876,2m2. Hoạt động của 2 trạm trộn bê tông trên đã gây ô nhiễm môi trường, búc xúc đối với người dân trong khu vực trên.

Ngay sau khi phát hiện vi phạm, Công an huyện Gia Lâm đã chủ động tham mưu cho UBND huyện Gia Lâm kế hoạch giải quyết triệt để những vi phạm trên. Đồng thời báo cáo lên Công an thành phố Hà Nội vi phạm của công ty trên để giải quyết dứt điểm không để thành “điểm nóng” gây bức xúc dư luận.

Đại úy Lê Văn Thủy, Trưởng Công an xã Đông Dư cho biết đơn vị đã tập trung bảo đảm an ninh trật tự, lập chốt bảo vệ, bố trí lực lượng kiểm soát phương tiện ra vào khu vi phạm của Công ty cổ phần Trọng Phụng.

Không cho các phương tiện xe bồn chở bê tông, xe chở nguyên vật liệu hàng hóa ra, vào phục vụ hoạt động của 2 trạm trộn bê tông của công ty. Các trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý.

Sông Yên