Nhóm người ‘đột nhập’ vào xã phong tỏa gây rối đánh ghen ở Huế bị phạt gần 50 triệu đồng

Chiều nay (16/5), ông Nguyễn Đình Bách – Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) cho biết, UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính vụ chồng lẻn vào khu phong tỏa đưa thuốc cho người phụ nữ khác, sau đó vợ cùng 4 người khác cũng băng qua ruộng “đột nhập” đến gây rối, đánh ghen.

Theo các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do ông Hoàng Văn Thái - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) ký ngày 16/5/2021, ông Hoàng Ngọc A. (trú xã Phong An, huyện Phong Điền) bị xử phạt 7,5 triệu đồng; bà Trần T. L., Trần C. Đ., Trần V.Q., Hoàng T.H., Nguyễn T. B. (trú ở Phong An, huyện Phong Điền) bị xử phạt mỗi người 7,7 triệu đồng.

Trước đó, rạng sáng ngày 13/5, bà Lê Thị T.S. (SN 1992, trú thôn An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền) gọi điện thoại cho ông Hoàng Ngọc A. (SN 1984, trú ở xã Phong An) nhờ mang thuốc hạ sốt tới cho mình, trong lúc toàn xã Phong Hiền đang thực hiện lệnh phong tỏa từ 10h ngày 9/5. Tuy nhiên, bất chấp lệnh phong tỏa, ông Hoàng Ngọc A. vẫn tìm cách “đột nhập” vào bên trong đưa thuốc cho bà S. rồi ở lại trong nhà luôn (chồng bà S. đi nước ngoài không có ở nhà).

Đến khoảng 2h20 cùng ngày, vợ ông Hoàng Ngọc A. là bà Trần T.L. (SN 1988) cùng 4 người khác gồm Trần C.Đ. (SN 1990), Trần V.Q. (SN 1998), Hoàng T.H. (SN 1992) và Nguyễn T.B. (SN 1981, cùng trú thôn Thượng An, Phong An) tìm đến chốt kiểm soát dịch tễ Bích Đương (xã Phong Hiền), 2 trong 5 người đến gặp lực lượng chức năng xin qua chốt vào trong xã Phong Hiền nhưng không được đồng ý.

Sau đó, nhóm 5 người này băng đường ruộng đi vào xã Phong Hiền tới nhà bà Lê Thị T.S. đánh ghen, gây rối. Lúc này, ông Hoàng Ngọc A. băng qua ruộng bỏ chạy về xã Phong An.

Do tình hình quá căng thẳng, mẹ chồng của bà Lê Thị T.S. đã gọi điện báo cho Công an xã Phong Hiền đến xử lý. Ông Hoàng Ngọc A. và nhóm 5 người kể trên được mời UBND xã Phong Hiền để giải quyết vụ việc.

Hà Oai