Bị lừa, 4 gã trai 'phản đòn' giữ người trái phép, cưỡng đoạt tài sản

Từ trái qua, Bình, Tuấn, Thảo và Sang.

Trước đó, ngày 26/5, Lê Thảo (SN 1991, trú TP Đà Nẵng) điều khiển xe ô tô 7 chỗ chở Lê Ngọc Sang (SN 1991), Đỗ Anh Tuấn (SN 1995) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1985, cùng quê Đắk Nông) đến TP Tam Kỳ chơi, thuê nhà nghỉ ở lại.

Tại đây, Bình đọc báo thấy quảng cáo của một công ty sắt thép (gọi tắt là Công ty, đóng ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) báo giá sản phẩm rẻ hơn tại tỉnh Đắk Nông. Nảy sinh ý tưởng kinh doanh, Bình rủ cả nhóm cùng góp tiền mua sắt mang về Đắk Nông bán lại kiếm lời.

Trong đó, Bình góp 50 triệu đồng, Tuấn góp 100 triệu đồng, còn Thảo và Sang không tham gia. Có vốn, Bình gọi điện thoại cho Công ty thoả thuận mua sắt thép với tổng số tiền hơn 140 triệu đồng.

Đến hẹn, 3 nhân viên của Công ty là Trần Văn K. (SN 1990), Nguyễn Văn S. (SN 2000) và Nguyễn Bá M. (SN 2001, cùng quê Nghệ An) điều khiển xe tải chở số sắt thép vào Tam Kỳ giao cho nhóm Bình. Tuy nhiên, trước đó, 3 người này đã lấy bớt số lượng sắt nguyên cây rồi đánh tráo bằng những đoạn sắt ngắn được hàn lại thành bó để nguỵ trang, nhằm trục lợi bất chính.

Chiều 28/5, cả 3 chở sắt đến TP Tam Kỳ. Tại đây, sau khi kiểm tra, Bình phát hiện gian lận nên bực tức, xông đến tát 2 cái vào mặt K.. Cùng lúc này, Tuấn cũng thu giữ điện thoại của 3 nhân viên.

Nhóm của Bình gọi điện thoại yêu cầu Giám đốc Công ty phải đền gấp 3 lần số tiền của đơn hàng là 320 triệu đồng mới đồng ý thả người và xe về. Tuy nhiên, người này không đồng ý.

Số sắt thép gian lận bị nhóm Bình phát hiện.

Sáng hôm sau, chủ xe tải là anh Nguyễn Văn Th. (SN 1982, quê tỉnh Nghệ An) tiếp tục gọi điện cho Bình để giải quyết, thương lượng chuyện thả người và xe. Anh Th. sau đó đồng ý chuyển 70 triệu đồng cho nhóm của Bình.

Còn K., M. và S., vì muốn về nhà sớm nên đồng ý đi bán số sắt thép nói trên cùng với nhóm Bình. Số hàng này sau đó bán được 90 triệu đồng. Sau khi trả phòng, nhóm của Bình chạy về Đắk Nông. Trên xe, cả nhóm tính tổng số tiền chiếm đoạt được là 160 triệu đồng, trừ chi phí, mỗi người chia nhau được 27 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, xét thấy vụ án có tính chất phức tạp, Công an TP Tam Kỳ đã xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ. Do các đối tượng ở ngoại tỉnh nên quá trình xác minh gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nhiệp vụ, sau thời gian thu thập chứng cứ, Công an TP Tam Kỳ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Bình, Thảo, Sang và Tuấn về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hồ Ca