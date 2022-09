Phát hiện hơn 3 tạ bánh trung thu 'bán chui' trong xưởng bánh mì ở Hà Tĩnh

Một số lượng lớn bánh trung thu chưa được kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm ở Thị xã Kỳ Anh vừa được Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, xử lý trước khi xuất bán ra thị trường.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh bánh mỳ Ngọc Ánh tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh.

Tối 6/9, thông tin từ Thượng tá Hoàng Bá Khanh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Công an thị xã Kỳ Anh kiểm tra, phát hiện 1.768 chiếc bánh trung thu chưa được kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm.

Theo đó, vào hồi 10h ngày 6/9/2022, Phòng Cảnh sát môi trường chủ trì, phối hợp với Công an thị xã Kỳ Anh, chính quyền địa phương phường Hưng Trí tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh bánh mỳ Ngọc Ánh (có địa chỉ tại phường Hưng Trí), do ông Dương Quang Tình (SN 1977, trú tại thôn Chùa, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cơ sở sản xuất kinh doanh bánh mỳ Ngọc Ánh có hành vi sản xuất, kinh doanh bánh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện có 1.768 chiếc bánh trung thu với tổng trọng lượng 332,8kg chưa được kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm. Hơn nữa, cơ sở này cũng chưa có hồ sơ tự công bố sản phẩm.

Có 1.768 chiếc bánh trung thu với tổng trọng lượng 332,8kg chưa được kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm chuẩn bị được xuất bán ra thị trường.

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập hồ sơ, xác minh các vấn đề liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trần Hoàn