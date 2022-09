Phát hiện hàng tấn bánh kẹo nhập lậu trong nhà dân ở Hà Tĩnh

Tối 31/8, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường vừa chủ trì, phối hợp với Công an các địa phương phát hiện 3 cơ sở kinh doanh với số lượng lớn thực phẩm, bánh kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng phát hiện 1.120kg bánh kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại kho bánh kẹo Long Hạnh. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Theo đó, vào khoảng 7h30 ngày 31/8, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Hà Tĩnh) chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Tĩnh kiểm tra, phát hiện tại kho bánh kẹo Long Hạnh (địa chỉ tại đường Đặng Dung, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) do chị D.T.H H. (SN 1978, HKTT tại tổ 8, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) làm chủ, có khoảng 1.120kg bánh kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các loại bánh kẹo được kinh doanh tại đây chủ yếu là bim bim, bánh, thạch dừa, bò kho, bánh tráng trộn…. Tại thời điểm kiểm tra, chị D.T.H H. không xuất trình được hồ sơ, thủ tục chứng minh nguồn gốc xuất xứ số bánh kẹo nói trên.

4 bao nấm mộc nhĩ, tổng trọng lượng 200kg tại cơ sở kinh doanh do chị N.T. T. làm chủ ở xã Cẩm Bình không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo quy định về an toàn thực phẩm. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Cũng trong ngày 31/8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Hà Tĩnh) chủ trì, phối hợp với Công an xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên) phát hiện một cơ sở kinh doanh thực phẩm tại xã này, do chị N.T. T. (SN 1988, HKTT tại phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) làm chủ, có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo quy định về an toàn thực phẩm với 4 bao nấm mộc nhĩ, tổng trọng lượng 200 kg.

Trước đó, vào hồi 8h50 ngày 29/8/2022, tổ công tác Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp Công an xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh) phát hiện cơ sở kinh doanh thực phẩm Hoa Hạnh do ông N.T H. (HKTT tại xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ cũng có hành vi như trên.

Hơn 2.000 gói bánh, kẹo tại cơ sở kinh doanh Hoa Hạnh tại xã Kỳ Bắc (Kỳ Anh) với tổng trọng lượng 55kg cũng nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Kiểm tra tại cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện 2.061 bao bánh, kẹo (gồm kẹo thạch, kẹo dâu tây, kẹo chocolate, kẹo hình chai nước ngọt...) với tổng trọng lượng 55kg nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo quy định về an toàn thực phẩm.

Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh đã lập biên bản đối với số hàng hoá nói trên và tiếp tục xác minh để xử lý các cơ sở kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ 1,3 tấn hàng lậu trong nhà: Khởi tố, tạm giam vợ Thượng tá Biên phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc (An Giang) vừa có quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can Trần Thị Vàng liên quan vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại 3 căn nhà ở TP Châu Đốc.

Trần Hoàn