Phát hiện điểm sản xuất ma tuý lớn có súng ở Bình Dương

Khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường ĐT741 thuộc khu phố 5, thị trấn Phước Vĩnh, tổ tuần tra kiểm soát của Công an huyện Phú Giáo phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 61A- 658.96 điều khiển chạy với tốc độ cao, có biểu hiện nghi vấn vi phạm nên tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra nhanh, tổ tuần tra phát hiện trong xe của đối tượng cất giấu 1 bịch ma túy đá và 8 viên ma túy tổng hợp nên lập biên bản tạm giữ, đồng thời mời đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Số lượng lớn ma tuý tổng hợp.

Qua làm việc, đối tượng tên Nguyễn Bá V. quanh co không khai nơi ở hiện tại. Nghi vấn V. là đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy chuyên nghiệp nên Công an huyện Phú Giáo tập trung đấu tranh, khai thác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện xác định được nơi ở của Nguyễn Bá V. Tại đây, cơ quan Công an thu giữ 2.671 viên ma túy tổng hợp, 1 túi cỏ Mỹ, 2 túi ma túy đá, 1 máy dập khuôn dùng để sản xuất ma túy với nhiều hình mẫu cùng nhiều dao phóng lợn, súng hơi cồn tự chế và dụng cụ sử dụng ma túy.

Hung khí thu giữ tại lò sản xuất ma tuý.

Dụng cụ để sản xuất ma tuý.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Công an huyện Phú Giáo phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Bình Dương và Công an thị xã Bến Cát thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại căn nhà không số thuộc tổ 8, khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát (nơi ở trước đây của V.), cơ quan Công an phát hiện và thu giữ thêm 29 viên ma túy tổng hợp, 3 bịch ma túy đá, 1 cân tiểu ly cùng nhiều hung khí các loại. Hiện Công an huyện Phú Giáo đang phối hợp với các đơn vị chức năng khác tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo cand.com.vn