Phá nhiều sòng bạc quy mô lớn giữa dịch bệnh

Chiều 26/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự 12 đối tượng, gồm: Lê Hửu Ngọc (SN 1980), Lê Văn Dũng (SN 1976), Trần Văn Giang (SN 1955), Đỗ Văn Phết (SN 1986), Lê Thanh Bình (SN 1987), Nguyễn Văn Cỏ (SN 1965), Lê Hoàng Vũ (SN 1987), Võ Duy Quốc (SN 1979), Đặng Thành Dững (SN 1988), Thái Văn Đậm (SN 1964), Trần Văn Đôn (SN 1965), Nguyễn Văn Cam (SN 1966, cùng ngụ huyện Bến Cầu) về hành vi đánh bạc.

Qua công tác nghiệp vụ, lúc 13h10 ngày 24/12, tại khu vực Cây Khế thuộc ấp Long Phi, xã Long Thuận, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Bến Cầu phối hợp cùng Công an xã Long Thuận bất ngờ đột kích sòng bạc do Lê Hửu Ngọc cầm đầu. Tại hiện trường, Công an bắt quả tang Ngọc đang làm cái lắc tài, xỉu thắng thua bằng tiền cho 20 đối tượng khác. Tang vật thu giữ, gồm: 31.470.000 đồng, 16 xe môtô, 18 ĐTDĐ...

Các đối tượng đánh bạc bị bắt cùng tang vật.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Bất chấp dịch bệnh diễn biến phức tạp ở Tây Ninh, Ngọc vẫn tổ chức đánh bạc. Hàng ngày, từ 12 giờ, hàng chục con bạc trên địa bàn tập kết tại bãi đất trống ở khu vực cây khế để chờ Ngọc mang dụng cụ đến lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Khi sát phạt, Ngọc làm cái, người tham gia chơi đặt cược mỗi ván hàng triệu đồng.

Cùng ngày, Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) cũng tạm giữ hình sự Đặng Thị Thu Thủy (SN 1984), Nguyễn Thị Loan (SN 1974), Trần Thị Bán (SN 1967), Nguyễn Thị Phương (SN 1973), Nguyễn Văn Toàn (SN 1979), Trịnh Thị Mỹ Lệ (SN 1975), Đoàn Thị Vân (SN 1986), Tịnh Thị Thu (SN 1978), Trần Thanh Xuân (SN 1978, cùng ngụ huyện Tân Châu) về hành vi đánh bạc.

Trước đó, lúc 14h20' ngày 24/12, Công an huyện Tân Châu phối hợp cùng Công an xã Tân Hội bất ngờ ập vào vườn cao su của bà Lê Thị D (ngụ ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội). Tại đây, Công an bắt giữ được 9 đối tượng tài xỉu ăn thua bằng tiền, còn hàng chục đối tượng khác đã nhanh chân tẩu thoát. Tang vật thu giữ, gồm: Gần 50.000.000 đồng, 5 điện thoại di động, 4 xe môtô và một số tang vật khác có liên quan.

Qua điều tra ban đầu, sòng bạc này do Trần Thị Hoa (SN 1968, ngụ huyện Tân Châu) cầm đầu. Hàng ngày, sòng bạc này hoạt động từ khoảng 11h đến 17h và quy tụ hơn 20 đối tượng. Mỗi ván, bọn chúng đặt cược từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Hoa lựa chọn vườn cao su rộng khoảng trên 10 ha của một người dân ở ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội làm địa điểm tổ chức lắc tài xỉu. Quá trình sát phạt, Hoa quy định, người làm cái phải trả tiền "sân bãi" 20% trên tổng số tiền cái thắng mỗi lần.

Theo cand.com.vn