Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia “khủng”, thu giữ 115 bánh heroin

Sáng 16/5, Công an tỉnh Điện Biên đã thông tin ban đầu về chiến công triệt phá chuyên án ma túy lớn, xuyên quốc gia, bắt 4 đối tượng, thu giữ 115 bánh (40,2kg) heroin.

Theo đó, trung tuần tháng 4 năm 2022, qua công tác nắm tình hình, các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Điện Biên đã xác định trên địa bàn xuất hiện một nhóm đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán heroin.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên chúc mừng chiến công của Công an tỉnh Điện Biên.

Đây là nhóm đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, luôn thể hiện là người có tiền, tiêu xài hoang phí, thường xuyên qua lại khu vực biên giới Việt – Lào. Các đối tượng có dấu hiệu vận chuyển ma túy theo đường mòn từ Lào về khu vực huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, từ đó tiếp tục vận chuyển đi các tỉnh khác để tiêu thụ. Ngay sau đó, chuyên án được Công an tỉnh Điện Biên xác lập để đấu tranh, triệt phá đường dây này.

Sau một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng CSGT, Cảnh sát cơ động và một số đơn vị khối An ninh của Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Tuần Giáo, Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Điện Biên phối hợp quyết định phá án.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên và đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chúc mừng Ban chuyên án.

Ban chuyên án đã phá thành công chuyên án, bắt quả tang 4 đối tượng tại km 01 + 700 Quốc lộ 279 thuộc địa phận thị trấn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên khi chúng đang trên đường vận chuyển 115 bánh heroin đi tiêu thụ.

4 đối tượng bị bắt giữ cùng trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên là Giàng A Trừ (SN 1996), Ly A Khá (SN 2000), Ly A Mạnh, Giàng A Só - cùng SN 2002.

Tại hiện trường, Ban chuyên án đã thu giữ 4 ba lô, bên được các đối tượng đựng 115 bánh heroin cùng 5 điện thoại và 10,5 triệu đồng.

Ban chuyên án bắt giữ các đối tượng và thu giữ tang vật.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy này được mua từ Lào, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ tại Lào Cai.

Chuyên án triệt xóa đường dây ma túy xuyên quốc gia trên thành công một lần nữa thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy của Công an tỉnh Điện Biên nhằm giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

