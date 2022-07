Phá đường dây lô đề 400 tỷ và sới đá gà quy mô ''khủng'' ở Nghệ An

Công an thị xã Hoàng Mai và huyện Con Cuông (Nghệ An) vừa phá thành công các chuyên án đánh bạc, đá gà ăn tiền quy mô lớn trên địa bàn, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan.

6 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bị Công an thị xã Hoàng Mai bắt giữ. (Ảnh: CANA)

Lắp dày đặc hệ thống camera để cảnh giới

Từ đầu năm 2021, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) phát hiện, theo dõi đường dây đánh bạc và xác định các đối tượng cầm đầu đường dây đã thiết lập, hình thành hệ thống "chân rết" ở nhiều địa bàn tại thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và tỉnh Bình Dương, với hơn 20 đối tượng tham gia.

Đây là đường dây đánh bạc có tổ chức, hoạt động kín kẽ, liên kết chặt chẽ với nhau, có phương thức hoạt động tinh vi với nhiều thủ đoạn để xóa dấu vết phạm tội, sử dụng công nghệ cao để hoạt động, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước tình hình đó, Công an thị xã Hoàng Mai đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh.

Sau quá trình điều tra, đến 18h30 ngày 29/6/2022, Công an thị xã Hoàng Mai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Nghệ An) tiến hành đồng loạt bắt 18 đối tượng tại 17 điểm đánh số lô, số đề ở trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu và thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Quá trình bắt giữ, lực lượng Công an đã tạm giữ 850 triệu đồng tiền mặt, 02 cây vàng, 02 xe ô tô, 20 xe mô tô, 03 laptop, 25 điện thoại di động, 30 quyển sổ dùng để ghi số lô, số đề; 01 khẩu súng bắn đạn cao su, 01 khẩu súng hơi, 03 dao kiếm, 05 bình xịt hơi cay, 01 dùi cui điện, 102 viên đạn cao su và một số tang vật khác.

Các tang vật thu giữ sau khi khám xét nhà của đối tượng Vũ Đình Sâm. (Ảnh: CANA)

06 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này gồm: Vũ Đình Sâm (SN 1975), Phan Thị Tròn (SN 1972), Hồ Thị Lai (SN 1980), Lê Thị Vân (SN 1972), cùng trú tại thị xã Hoàng Mai; Tạ Quang Phong (SN 1960), trú huyện Quỳnh Lưu, và Nguyễn Thị Hương (SN 1982, trú tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Đặc biệt, trong lúc bắt giữ đối tượng Vũ Đình Sâm, lực lượng vây bắt đã phải phá khóa 03 cánh cửa mới vào được phòng ở của đối tượng này. Để tạo độ an toàn trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Sâm bố trí lắp đặt hệ thống camera cảnh giới dày đặc toàn bộ trước và trong nhà, các lối ra vào được đối tượng gia cố chắc chắn.

Vũ Đình Sâm bố trí dày đặc hệ thống camera để cảnh giới. (Ảnh: CANA)

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị bắt là hơn 400 tỉ đồng; số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc trong ngày trung bình hơn 1 tỷ đồng.

Vây bắt 19 đối tượng đá gà ăn tiền trên đồi chè

Trong một diễn biến khác, vào ngày 25/6, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cũng đã phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền, bắt giữ 19 đối tượng.

Từ giữa tháng 6/2022, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Con Cuông phát hiện một số đối tượng lợi dụng địa hình khu vực đồi núi, ít người qua lại trên địa bàn xã Bồng Khê (huyện Con Cuông) để tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Sới gà trên đồi chè bị Công an huyện Con Cuông triệt phá ngày 25/6/2022. (Ảnh: CANA)

Số lượng các đối tượng tham gia đánh bạc tại trường gà khá đông được xác định từ 15 đến 20 người. Quá trình tổ chức đánh bạc các đối tượng đều cắt cử người canh gác cẩn thận để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an huyện Con Cuông đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa.

Sau thời gian theo dõi, đến 14h30’ ngày 25/6/2022 tại khu vực đồi chè thuộc thôn Tân Lập, xã Bồng Khê (huyện Con Cuông), gần 30 cán bộ, chiến sĩ trong ban chuyên án đã bất ngờ ập vào bắt quả tang 19 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Các tang vật thu và tạm giữ gồm 07 con gà chọi, hơn 90 triệu đồng tiền mặt cùng hàng chục xe mô tô, điện thoại đi động các loại.

Tụ điểm đá gà này do Nguyễn Văn Anh (SN 1985, trú tại thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông) là người đứng ra tổ chức. Trung bình mỗi cặp gà đá Anh sẽ thu của người thắng 300.000 đồng. Qua đó, mỗi ngày Anh thu lợi bất chính từ vài triệu đến cả chục triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Anh là người đứng ra tổ chức đá gà, thu lợi bất chính. (Ảnh: CANA)

Hiện, các chuyên án đang được Công an thị xã Hoàng Mai, Công an huyện Con Cuông tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm