Phá đường dây buôn bán hơn 2,4 tấn pháo từ Quảng Trị về Nghệ An có nhiều phụ nữ tham gia

Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 11 đối tượng có hành vi buôn bán trái phép hơn 2,4 tấn pháo nổ.

Các đối tượng cùng hơn 1,5 tấn pháo bị bắt giữ ở Nghệ An ngày 14/11/2021. (Ảnh: CANA)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện một nhóm các đối tượng có hoạt động mua bán số lượng lớn pháo nổ từ Quảng Trị vận chuyển ra địa bàn huyện Nghi Lộc và TP Vinh (Nghệ An) để tiêu thụ. Chuyên án được xác lập ngay sau đó để đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, ngày 14/11/2021, Ban chuyên án đã đồng loạt bắt giữ 7 đối tượng gồm: Hoàng Văn Đạt (SN 1995); Cao Văn Tuấn (SN 1987); Nguyễn Công Chiến (SN 1986); Nguyễn Đức Phúc (SN 1992); Trần Văn Dũng (SN 1981), cùng trú tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc và Nguyễn Đình Đức (SN 1995), Nguyễn Thị Hằng (SN 1995), cùng trú tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, thu giữ của các đối tượng hơn 1,5 tấn pháo nổ các loại...

Qua đấu tranh, điều tra mở rộng, ngày 16/11/2021, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an thành phố Đông Hà (Quảng Trị) bắt giữ thêm 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1985), trú tại xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Đào Tuấn Anh (SN 1989), trú tại xã Triều Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Bùi Thị Cúc (SN 1977), trú tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị và Phan Thị Hồng (SN 1965), trú tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng trị. Tang vật thu giữ là 61 bao tải pháo với tổng trọng lượng khoảng 900 kg.

Gần 1 tấn pháo được thu giữ từ các đối tượng trú ở tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: CANA)

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng này đã chia nhỏ lượng “hàng” và cất giữ tại nhiều địa điểm khác nhau trên các địa bàn. Khi thấy thời cơ thuận lợi, số pháo được cất giấu sẽ được ngụy trang và vận chuyển bằng nhiều hình thức để giao cho người mua.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bảo Trâm