Petrolimex lên tiếng về vụ việc của Giám đốc Petrolimex Long An

Ngay sau khi Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Giám đốc Petrolimex Long An Lương Đình Tiến, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã thông tin rõ về vụ việc.

Một cửa hàng xăng dầu của tại Long An.

Ngày 15/4, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã chính thức thông tin về vụ việc của ông Lương Đình Tiến, Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An).

Petrolimex cho biết, thông tin sơ bộ từ cơ quan chức năng và báo cáo của Công ty Xăng dầu Long An cho biết sai phạm của ông Lương Đình Tiến là hoạt động kinh tế, xã hội với tư cách cá nhân. Các sai phạm này nằm ngoài phạm vi chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm pháp lý ông Tiến được giao tại Công ty Xăng dầu Long An; không liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nói chung và Công ty Xăng dầu Long An nói riêng.

Thông cáo của Petrolimex khẳng định, toàn bộ nguồn xăng dầu Công ty Xăng dầu Long An kinh doanh đều do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cung cấp, các Công ty thành viên không được phép nhập mua từ nguồn khác.

Công ty Xăng dầu Long An không cho thuê kho, phương tiện để sản xuất và vận chuyển liên quan đến đường dây sản xuất xăng giả.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hiện đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và sẽ tiếp tục cung cấp thông tin tới công chúng và các cơ quan báo chí.

Trước đó, sáng 15/4 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Long An khám xét trụ sở Công ty Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An, thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) tại số 10 Trà Quý Bình, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An.

Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Đình Tiến - Giám đốc Petrolimex Long An - để điều tra về hành vi buôn lậu.

Ông Lương Đình Tiến được bổ nhiệm làm Giám đốc Petrolimex Long An từ 1/10/2020 từ vị trí Phó giám đốc công ty này trước đó.

Việc bắt tạm giam ông Tiến và khám xét trụ sở công ty có liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 41 bị can, thu giữ 10 tàu thủy, 6 xe bồn, 2,7 triệu lít xăng, 120 tỉ đồng tiền mặt, cùng nhiều tài sản có giá trị khác…

