Ô tô, phòng khám bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng

icon

Bộ Công an đã ra Quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Quang Tuấn, nguyên giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, nguyên giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.